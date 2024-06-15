Otomobil beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı!

Yayınlanma: 15.06.2024 - 11:32

Güncelleme: 15.06.2024 - 11:32

Kaza, sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametine giden Serkan D. yönetimindeki 67 TS 524 plakalı otomobil, ana yolda seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücünün annesi Fatma D., otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma D. sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar sürücü Serkan D., babası Erhan D. ve ablası Aslı D. sağlık ekipleri tarafından Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.