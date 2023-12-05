Feci kaza... Otomobil ile TIR çarpıştı: 9 kişi yaralandı!
Siverek'te otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde İbrahim Yıldız (24) idaresindeki 63 YL 271 plakalı otomobil, Kasım Alçiçek'in kullandığı 06 BGN 02 plakalı TIR ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Yıldız ile otomobilde bulunan Rahime Çin (44), M.G.T. (2), Saadet Yılmaz (60), H.T. (10), Nurat Tato (37), E.N.T. (4), Servet Turan (49) ve M.A.T. (3) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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