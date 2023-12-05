Siirt’te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatı kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:25
Siirt’te zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman Karayolunda sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç, 34 HIE 777 plakalı tır ve 34 ELB 754 plakalı otomobil kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada tır sürücüsü İslam İverendi (28), hayatını kaybetti. 3 yaralı Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


Siirt zincirleme kaza

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