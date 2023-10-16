Otomobil devrildi... Trafik yoğunluğu yaşandı!

Maltepe'de bir otomobilin virajı alamayarak devrilmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 13:16
Otomobil devrildi... Trafik yoğunluğu yaşandı!
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde Aslan K. idaresindeki 34 ENF 405 plakalı otomobil, virajı alamayarak refüjdeki demir parmaklıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, önünde ilerleyen 34 GSC 587 plakalı araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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