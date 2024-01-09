Feci kaza... Otomobil viyadük için açılan temel çukuruna düştü!

Yenipazar'da, viyadük ayakları için açılan temel çukuruna düşen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 11:30
Feci kaza... Otomobil viyadük için açılan temel çukuruna düştü!
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Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AS 4330 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Aydın-Denizli Otoyolu için yapım çalışmalarının sürdüğü şantiye alanına girdi ve yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel çukuruna düştü.

Bölgede görev yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!

Ekipler temel betonuna çarpan ve ön bölümü parçalanan otomobildeki 3 kişinin öldüğünü belirledi.

Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürülen cenazelerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


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