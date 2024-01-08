Memleketlerine giden polis memurları otoyolda kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 10:31

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:23

Kaza, Pozantı- Ankara otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. İddiayı göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli Devriye Ekiplerinde görevli arkadaş iki polis memuru izne ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı.

Yusuf Morcalı’nın (26) kullandığı 44 AEJ 202 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önünde seyreden çekiciye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken çevredeki yurttaşlar kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri yaralı iki polis memurunu hastaneye kaldırdı. Polis memurlarından Mehmet Talha Selaldı (24) yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yusuf Morcalı’nın ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Talha Selaldı’nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.