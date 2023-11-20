Feci kaza sonrası YHT seferleri yeniden başladı
Kocaeli’de Yüksek Hızlı Trenin (YHT) raylarda yürüyen yurttaşa çarpmasının ardından durdurulan tren seferleri yeniden başladı.
Kaza, Dilovası bölgesinde meydana geldi. İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yurttaş, sağlık ekiplerinin gözetiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan yurttaş, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve henüz isminin tespit edilemediği bildirildi.
SEFERLER YENİDEN BAŞLATILDI
Öte yandan, kazanın ardından durdurulan tren seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ocak Partisi'nin işareti gündem oldu
- Erdoğan, Bahçeli’yi sırtından atacak mı?
- Yedi ilde eğitime ara verildi
- Husiler İsrail gemisini kaçırdı
- Şüpheli ölümde yeni gelişme!
- Umre çekilişi yapan Öz çiftine dair gerçek ortaya çıktı
- Banka şubelerine kilit!
- Safran tarlasını 40 günde 70 bin kişi ziyaret etti
- Dervişoğlu'ndan Özdağ'a jet yanıt
- Meteoroloji ve AFAD'dan açıklama