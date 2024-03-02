Ankara'da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:47

Güncelleme: 02.03.2024 - 15:47

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, ligin son sırasındaki İstanbulspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.

Oyunun yeniden başlamasının ardından İstanbulspor, Florian Loshaj'ın 45+8. dakikasında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı, sarı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Ankaragücü'nden Christian Bassogog, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Başka gol sesinin çıkmadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ankaragücü, 30 puana ulaştı. Ligde sadece3 galibiyeti bulunan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Gelecek hafta Ankaragücü, Samsunspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.