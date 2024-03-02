Ankara'da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki 38. dakikada 10 kişi kalan MKE Ankaragücü, konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:47
Ankara'da kazanan çıkmadı! MKE Ankaragücü 1-1 İstanbulspor
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, ligin son sırasındaki İstanbulspor'u konuk etti. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 38. dakikasında İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin savunma arkasına sarktı. Bu esnada MKE Ankaragücü kalecisi Ertaç Özbir kalesinden çıkıp rakibine sert bir müdahalede bulundu. Pozisyonun ardından Ertaç direkt kırmızı kartla oyundan atılırken iki futbolcu da yerde hareketsiz şekilde kalınca korku dolu anlar yaşandı. Emir Kaan, oyuna devam edemedi ve yerini Pedrinho'ya bıraktı. İki futbolcu da sedye ile kenara geldi ve oyun yeniden hareketlendi.

Oyunun yeniden başlamasının ardından İstanbulspor, Florian Loshaj'ın 45+8. dakikasında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı, sarı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Ankaragücü'nden Christian Bassogog, 53. dakikada skoru 1-1'e getirdi.

Başka gol sesinin çıkmadığı karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Ankaragücü, 30 puana ulaştı. Ligde sadece3 galibiyeti bulunan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Ankaragücü, Samsunspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.


MKE Ankaragücü haberleri istanbulspor haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!

Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu!
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe maçı öncesi Ankaragücü'nden flaş paylaşım: 'Adalet istiyoruz'

Fenerbahçe maçı öncesi Ankaragücü'nden flaş paylaşım: 'Adalet istiyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?

Uzmanı açıkladı: Tatlı krizini önlemenin yolları nelerdir?
Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu değişimi: Yapımcıdan yeni 'Apo' açıklaması

Kızılcık Şerbeti'nde oyuncu değişimi: Yapımcıdan yeni 'Apo' açıklaması
‘Öldürüp, gömüyorum’ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapse çarptırıldı!

‘Öldürüp, gömüyorum’ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapse çarptırıldı!
VakıfBank'dan Avrupa'da sürpriz veda

VakıfBank'dan Avrupa'da sürpriz veda
Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.

Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.
Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması!

Okan Buruk'tan Beşiktaş açıklaması!
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğine yat yarışı düzenlemesi