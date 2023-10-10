Kırmızı ışık ihlali yapan yolcu minibüsü kamyonetle çarpıştı: 11 yaralı
Karabük’te kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen şehir içi yolcu minibüsü kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Kazada 11 kişi yaralanarak, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Karabük - Kastamonu karayolu 100. Yıl Jandarma kavşağında, Mevlüt Erdoğan idaresindeki 78 M 0029 plakalı yolcu minibüsü kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak karşı şeride geçtiği sırada, Kastamonu istikametinden gelmekte olan Hafız Altundaş yönetimindeki 78 ABG 060 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet içerisindeki bir yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetteki yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kazada kamyonet sürücüsü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi, minibüs sürücüsü ve 7 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 6’sı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 2 yaralı Özel Medikar Hastanesi’ne, 3 yaralı ise Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
EMNİYET MÜDÜRÜ BÖLGEYE GELDİ
Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Kazada yaralanan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, araçlar daha sonra çekici yardımı ile kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Tanju Özcan için nihai karar
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti