Feci kaza... TIR'la kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!

Eskişehir'de TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 21:56
Feci kaza... TIR'la kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı!
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Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 75. kilometresinde, Murat Parla (38) idaresindeki 03 AEJ 994 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan K.'nin (37) kullandığı 03 AER 574 plakalı TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yaralanan sürücü Rıdvan K. ile yanındaki Salih K. ise sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Parla ve Kaplan'ın cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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