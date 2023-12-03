AKP'li başkan hayatını kaybetmişti... O kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı, AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) ile Tolgahan Topuz'un (22) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Nuhcan Çevik (22) de yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:23
AKP'li başkan hayatını kaybetmişti... O kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Kaza, dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Nişan merasimine giden Tolgahan Topuz yönetimindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, karşı şeritte Ankara'dan yola çıkıp Artvin'e giden AKP Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 2 sürücü, Nuhcan Çevik ve Ertuğrul Sağlam (26), ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İslamoğlu ile Topuz, kurtarılamadı. Nuhcan Çevik de bu sabah yaşamını yitirdi. Sağlam'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Artvin'e gönderildi. Tolgahan Topuz'un cenazesi, Çarşamba ilçesi Ordubaşı Mahallesi'ne, Nuhcan Çevik'in cenazesi ise Çarşamba ilçesi Soğucak Mahallesi'ne gönderildi.


Doğukan İslamoğlu AKP Gençlik Kolları trafik kazası

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