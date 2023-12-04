Zincirleme trafik kazası nedeniyle Ağrı-Van karayolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:39

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:39

Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü kentte, Ağrı-Van karayolunun Yolluyazı köyü mevkisinde iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunun Van'dan Ağrı'ya gidiş yönü yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu karayolunda, araçların çekici yardımıyla bölgeden kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.