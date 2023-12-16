Feci kaza... Üç araç birbirine girdi: 3 yaralı!

İscehisar'da biri traktör 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:44
Feci kaza... Üç araç birbirine girdi: 3 yaralı!
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre; Ö.Ş. idaresindeki 43 VH 862 plakalı traktör ile H.S.Ö. kontrolündeki 06 CVH 104 plakalı araç çarpıştı. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan K.Ç. yönetimindeki 03 UU 041 plakalı otomobil traktöre çarptı. 

İNCELEME BAŞLATILDI!

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör yola devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ö.Ş., traktörde bulunan H.Ç. ve araç sürücüsü H.S.Ö., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen çekici yardımı ile yola devrilen traktör kaldırıldı.

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.


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