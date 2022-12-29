Feci kaza... Üzerine çaydanlık devrilen bebek yaşamını yitirdi
Samsun'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen 11 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümü ailesini gözyaşına boğdu.
Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde annesi evde temizlik yaparken yattığı yerin yanındaki masada bulunan sıcak su dolu çaydanlık üzerine devrilen 11 aylık Hülya Kılavuz yanarak yaralandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı bebek, 40 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.
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