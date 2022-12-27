Nevşehir'de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi
Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde Ürgüp-Mustafapaşa yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 50 UT 307 plakalı otomobil ile 45 ZR 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ile yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 aylık Hira G., sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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