Nevşehir'de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi

Nevşehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
27 Aralık 2022 Salı, 18:05
Nevşehir'de feci kaza: 4 aylık bebek yaşamını yitirdi
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Nevşehir'de bugün öğle saatlerinde Ürgüp-Mustafapaşa yolunda sürücüleri öğrenilemeyen 50 UT 307 plakalı otomobil ile 45 ZR 210 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Arzu K. (50), Adem G. (29), 4 aylık bebek Hira G. ile yabancı uyruklu Tatı Usni Slamet (27) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, 4 aylık Hira G., sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 


Nevşehir trafik kazası bebek

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