Feci kaza... Yük treni otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!

Diyarbakır’da hemzemin geçitte yük treninin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:01
Feci kaza... Yük treni otomobile çarptı: 5 kişi yaralandı!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mervani Caddesi Bağıvar mevkiinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kent merkezinden misafirliğe gitmek üzere beraberinde eşi, çocukları ve baldızı ile birlikte yola çıkan Davut Bayram (44) yönetimindeki 34 LC 0494 plakalı otomobile hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobildeki sürücü ile eşi Saliha Bayram (39) çocukları Eylül (9), Şahin (20) ve baldızı Reyhan (48) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUM AĞIR!

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Olay yerine çağrılan çekici ile otomobil kaldırılırken, yol yapılan çalışmanın ardından tekrardan trafiğe açıldı. 

Kazada, yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili olarak inceleme başlattı. 


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