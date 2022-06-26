Feci kazada kahreden ayrıntı: Hayatını kaybeden çift balayından dönüyormuş
Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında ölen çiftin bir hafta önce evlendiği ve balayından dönüş yolundayken kaza yaptıkları ortaya çıktı.
Kaza, gece saatlerinde Kastamonu’nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi.
Samsun istikaetinde seyir halinde olan Hüseyin Etçi idaresindeki 06 DE 9797 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 16 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi’nin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından orga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi’nin 18 Haziran tarihinde evlendikleri ve balayı tatilinden evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftlerden geriye ise düğün davetiyeleri kaldı.
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