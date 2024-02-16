Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otobüs kadının üzerinden böyle geçmiş!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:27

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:27

Kaza, 15 Şubat saat 15.30 sıralarında Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde meydana geldi. K.K. kontrolündeki 54 J 2062 plakalı özel halk otobüsü geri manevra yaptığı esnada Meral Genç Kolak (36) otobüsün altında kaldı. Yaralı kadının feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.