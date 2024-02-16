Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları trafik kazası geçirdi
"Üç Kız Kardeş" dizisinde "Dönüş" karakterini canlandıran Almila Ada, dizinin bir diğer oyuncusu Benian Dönmez ile Gemlik'te trafik kazası geçirdi.
İclal Aydın, Reha Özcan, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Özgü Kaya, Berker Güven ve Gökberk Demirci'nin yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde "Dönüş" karakterine canlandıran Almila Ada ve "Nezahat" karakterini oynayan Benian Dönmez, Gemlik'te trafik kazası geçirdi.
BirGün'de yer alan habere göre; rol aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin çekimlerine katılmak için bu sabah Ayvalık'a doğru yola çıkan Almila Ada, aşırı yağış nedeniyle Bursa Gemlik'te aracın kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarptı.
Göz Atın
Sağlık durumu iyi olan Almila Ada trafik kazasını yara almadan atlattı. Kullandığı araçta oyuncu Benian Dönmez'in de olduğu bildirildi.
Oyuncular, Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedbir amaçlı müşahede altına alındı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de üst düzey istifa!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- Cumhur İttifakı'na desteğini açıkladı
- AKP'li rektör Hotar büyükelçi oldu!
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Hazır olun' diyerek uyardı! O tarihi işaret etti
- İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan kredi kartı uyarısı!
- O partiden Ekrem İmamoğlu'na destek