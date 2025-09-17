Feci motosiklet kazası: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Türkoba Mahallesi Durgun Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Karaca (23) yönetimindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırıma çıkarak, yol kenarında bulunan demir dubaya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü Ali Karaca ile arkasında oturan Recep Karadeniz (25) savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Karaca ve Karadeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, cenazeler incelenmek üzere Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.