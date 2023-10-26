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Feci olay... Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!

Kayseri'de çalıştığı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen 21 yaşındaki işçi Sefa Durak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:46
Feci olay... Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
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Kayseri'de Mimarsinanşirintepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.

İnşaatta çalışan Sefa Durak (21), iddiaya göre dengesini kaybederek, 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Ekipler, Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


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