Feci olay... Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
Kayseri'de çalıştığı inşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen 21 yaşındaki işçi Sefa Durak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de Mimarsinanşirintepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde feci bir olay yaşandı.
İnşaatta çalışan Sefa Durak (21), iddiaya göre dengesini kaybederek, 8'inci kattan asansör boşluğuna düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ekipler, Durak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Durak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meclis Başkanvekili mikrofonu unuttu
- Erdoğan'dan '28 Ekim' kararı
- Ilıcalı'nın 'kansız' sözüne Serkay Tütüncü'den yanıt
- Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki merakı ‘sınır’ tanımamış
- O hâkimin davası 23 Kasım’da görülecek
- Kurtulmuş'tan 'Atalay' açıklaması
- Atatürk'ün fotoğraflarını yaktılar!
- Starbucks'ta yer kapatıyorlar
- Gökten milyon dolar yağdı, yerdekiler kapıştı!
- Bağcılar'da patlama: Çok sayıda yaralı var!