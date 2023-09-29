Kayseri'de iş cinayeti... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!

İnşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen 58 yaşındaki işçi Mehmet Kuruşcu, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 29.09.2023 - 17:56
Kayseri'de iş cinayeti... İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'ndeki inşaatta saat 15.00 sıralarında iş cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; inşaat işçisi Mehmet Kuruşcu (58), 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikdeki bodruma inen asansör boşluğuna düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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