Feci olay... Takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yanarak hayatını kaybetti!
Kütahya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak alev aldı. Sürücü Orhan Kaçar ile Özlem Biçer kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken, bulunduğu yerde sıkışan diğer arkadaşları Samet Yavuz ise, yanarak hayatını kaybetti.
Kütahya-Tavşanlı karayolunun 25'nci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Orhan Kaçar'ın kullandığı 43 ACD 218 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı.
Yol kenarına savrulan otomobil ardından alev aldı. Kaza sonrası yaralanan sürücü Kaçar ile yolcu olarak bulunan Özlem Biçer, kendi imkânlarıyla alev alan otomobilden çıkmayı başardı.
Diğer yolcu Samet Yavuz (39) ise, sıkıştığı yerden kurtulamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürürken, Kaçar ve arkadaşı Biçer sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
1,58 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI!
Yapılan incelemede sürücü Orhan Kaçar'ın 1,58 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yanarak hayatını kaybeden Samet Yavuz'un cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak morga götürüldü. Kazayla ilgili jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor.
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