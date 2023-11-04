Antalya'da acı olay: Teknesi alev aldı, yanarak yaşamını yitirdi
Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde bilinmeyen bir sebep sonucu alev alan bir teknenin sahibi yanarak yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Yat Limanı'nda dün gece 'Dream A' adlı kamaralı tur teknesinde yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede tekneyi saran alevler yurttaşların da desteğiyle ekipler tarafından söndürüldü.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Teknede yapılan kontrollerde Ali Aslan'ın yanmış cesedi bulundu. Aslan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekne yangını ile ilgili soruşturması sürüyor.
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