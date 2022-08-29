Feci ölüm: Banyoda su ısıtırken akıma kapıldı
Şanlıurfa’da girdiği banyoda suyu ısıtmak için elektrikli ısıtıcı kullanan şahıs, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Surtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu.
Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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