Feci ölüm: Banyoda su ısıtırken akıma kapıldı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:31

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Surtepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, evde banyo yapmak isteyen 54 yaşındaki Kahraman Yılmaz demir kazana su doldurup elektriğin ucuna bağladığı ısıtıcıyı içine koydu.

Bir anlık dalgınlıkla kazana dokunan Yılmaz akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



