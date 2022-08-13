Karga akıma kapıldı, yangın çıktı
Sinop'ta konduğu yüksek gerilim hattında akıma kapılan karganın düştüğü tarlada anız yangını çıktı. 8 dönüm tarlada etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Kabalı köyünden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, iki tele aynı anda temas edince patlama sesi duyuldu. Sesin geldiği yöne bakan çevredekiler, yangın çıktığını fark edip, bölgeye giderek kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, 8 dönüm tarlada etkili olan anız yangınını 1 saatlik çalışmayla yakındaki evlere sıçramadan söndürdü.
Köyde oturan Tülay Toy, “Patlama sesi duydum ve ardından duman kokusu aldım. Otlar alev aldı, yangın çıktığını anladım. Geldim baktım, tarla olduğu gibi yanmaya başladı. Önlem almaya çalıştık ama baya alevler çoğaldı” dedi.
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