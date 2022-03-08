Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bariyerlerle kapatıldı
İstanbul'da kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararına rağmen Taksim'de yapılması planlanan 'Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılmak için yollara çıktı. Bu arada, Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek oradan da Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen kadınlar, vapura binemeden gözaltına alındı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de polis bariyerleriyle kapatıldı. Polis Taksim'de kadınlara müdahale ediyor.
İstanbul’da bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bir araya geldi. Kadınlar ise çok sayıda ara sokakta buluşmaya devam ediyor. Firüzağa'da toplanan kadınların önü polis tarafından kesildi. Kadınların yürüyüş ısrarı sürüyor. Taksim'de polis kadınlara müdahale ediyor.
VİDEO: GİZAY ÇELİK
Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve İstanbul Valiliği'nin izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.
Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasına rağmen, kadınlar 'Feminist Gece Yürüyüşü'nü yapabilmek için Taksim yönüne doğru ilerleyişini sürdürüyor. Kadınlar bariyerlerle karşılaştıkları noktalarda yönlerini değiştirerek ara sokaklardan alana yaklaşmaya çalışıyor.
“BEŞİKTAŞ’A GEÇMEK İSTEYEN KADINLAR KADIKÖY İSKELESİ’NDE GÖZALTINA ALINDI”
Bu arada, akşamüzeri Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek ve oradan Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen bir grup kadın vapura binemeden gözaltına alındı.
Kurulan polis noktalarını aşmak isteyenler de dahil şu ana kadar 38 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
- Bakan Nebati'den 8 Mart 'mesaj'ı: Kadının eline kazma kürek, iş makinesi yakışmıyor
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel kadın filmleri
- Tarkan, 8 Mart'ı Atatürk’ün sözüyle kutladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Mustafa Sarıgül ayçiçek yağını tokatladı
- 6 yıldır taksicilik yapan Topak: Kadınlar her şeyi yapar
- Milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor
- Milli hentbolculardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
- Dekan'dan öğrenciye: 'Ne diyorsun lan!'
- 8 Mart'ı serada domates toplayarak geçiriyorlar
- Bu kadınların çocukları bile laboratuvarlarda büyüdü
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
En Çok Okunan Haberler
- Macron'un seçim mitingi alay konusu oldu
- Çin'de petrol fiyatları 10 yılın en yüksek seviyesinde
- Külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek diye sattılar
- Taksim bariyerlerle kapatıldı: Polis müdahale ediyor
- İki futbolcu derbide yok!
- Selçuk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması
- 'Ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşıyoruz'
- Tüketicilerin korunmasını içeren kanun Meclis'e sunuldu
- ABD'den Rusya'ya ağır darbe
- Fenerbahçe haberlerine yalanlama!