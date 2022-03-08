Feminist Gece Yürüyüşü öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bariyerlerle kapatıldı

08 Mart 2022 Salı, 18:47

İstanbul’da bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bir araya geldi. Kadınlar ise çok sayıda ara sokakta buluşmaya devam ediyor. Firüzağa'da toplanan kadınların önü polis tarafından kesildi. Kadınların yürüyüş ısrarı sürüyor. Taksim'de polis kadınlara müdahale ediyor.

VİDEO: GİZAY ÇELİK

Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve İstanbul Valiliği'nin izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.

Taksim ve Şişhane metro istasyonlarının kapatılmasına rağmen, kadınlar 'Feminist Gece Yürüyüşü'nü yapabilmek için Taksim yönüne doğru ilerleyişini sürdürüyor. Kadınlar bariyerlerle karşılaştıkları noktalarda yönlerini değiştirerek ara sokaklardan alana yaklaşmaya çalışıyor.

“BEŞİKTAŞ’A GEÇMEK İSTEYEN KADINLAR KADIKÖY İSKELESİ’NDE GÖZALTINA ALINDI”

Bu arada, akşamüzeri Kadıköy’den vapurla Beşiktaş’a geçmek ve oradan Taksim'e çıkmak için iskelede bekleyen bir grup kadın vapura binemeden gözaltına alındı.

Kurulan polis noktalarını aşmak isteyenler de dahil şu ana kadar 38 kadının gözaltına alındığı öğrenildi.

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