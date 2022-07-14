Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: '36 yerinden bıçaklanmış'
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Şerif Eker'in kardeşi otopsi raporuna ilişkin ayrıntıları paylaştı. Arıkan'ın 36, Eker'in ise 34 yerinden bıçaklandığı iddia edildi.
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı özel okul ve kurs işletmecisi olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya çıktı.
ARIKAN'A AİT ÇİFTLİĞE GİTTİĞİ BELİRLENDİ
Jandarmadaki sorgusu devam eden Ufuk Akçekaya'nın suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Jandarma, olay günü Akçekaya'nın İstanbul'dan otobüsle Gelibolu ilçesine geldiğini, ardından taksiyle Karainebeyli köyündeki Nazmi Arıkan'a ait çiftliğe gittiğini belirledi.
OTOPSİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, tamamlanan otopsilerinin ardından cenaze araçlarıyla İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. Nazmi Arıkan'ın oğlu Kurtuluş Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca Ataşehir Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları'nda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti. Şoför Şerif Eker'in cenazesi ise yarın öğle namazının ardından Beykoz ilçesinde toprağa verilecek.
"36 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ"
Eker'in ağabeyi Ahmet Eker, "Üzüntülüyüz. Buradaki yetkililerden öğrendiğimiz kadarıyla Nazmi Arıkan'ın 36, kardeşim Şerif Eker'in ise 34 yerinden bıçaklanmış. Nazmi Bey'in Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini öğrendik. Biz de cenazemizi Beykoz Mehmet Şevket Reis Mahallesi'nde defnedeceğiz" dedi.
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