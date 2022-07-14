Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya cinayetten sonra canlı yayın yapmış!

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Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan'ın ve şoförünün katil canlısı, özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya dün Etiler'de gözaltına alındı. Akçekaya'nın dün cinayet sonrasında Instagram hesabından canlı yayın yaptığı ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isimli forma açtığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:04

Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. İlçeye bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Arıkan'dan haber alamayan çalışanları, çiftlik evine gitti.

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