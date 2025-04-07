Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde oturan Temel Keskin (50), Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçını izlerken aniden rahatsızlandı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Keskin, hastaneye sevk edildi.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını Orhangazi ilçesinde terzi dükkanında arkadaşlarıyla izleyen Trabzonspor taraftarı evli ve 3 çocuk babası Temel Keskin, karşılaşmanın 30’uncu dakikasında fenalaştı.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Keskin yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Beyin kanaması getirdiği belirtilen Keskin, daha sonra Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi ve yoğun bakımda tedaviye alındı.
Etiketler: #fenerbahçe #trabzonspor #beyin kanaması
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