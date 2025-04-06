John Lundstram'dan Trabzonspor'a kötü haber!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor'da İngiliz oyuncu John Lundstram, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

John Lundstram'dan Trabzonspor'a kötü haber!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 20:48

Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde bordo-mavililere kötü haber geldi.

Kadıköy'deki maçın 60. dakikasında sarı kart gören John Lundstram cezalı duruma düştü. 

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor ile 36 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 3 gol kaydetti. Lundstram toplamda 4 sarı kart gördü.


Etiketler: #John Lundstram #trabzonspor #fenerbahçe

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