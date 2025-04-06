Jose Mourinho Trabzonspor'un soyunma odasına gitti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4-1 kazandıkları maçın ardından Trabzonspor soyunma odasına gittiği kaydedildi.

Jose Mourinho Trabzonspor'un soyunma odasına gitti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 22:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından rakip takım soyunma odasına gitti.

TRABZONSPOR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.


Etiketler: #jose mourinho #trabzonspor #fenerbahçe #özür

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