Jose Mourinho Trabzonspor'un soyunma odasına gitti!

Yayınlanma: 06.04.2025 - 22:46

Güncelleme: 06.04.2025 - 22:46

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor karşılaşmasının ardından rakip takım soyunma odasına gitti.

TRABZONSPOR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör, Trabzonspor soyunma odasına giderek, ilk maçta yaşananlardan dolayı Okay Yokuşlu'dan özür diledi ve gönlünü aldı.

Ayrıca Jose Mourinho, performanslarından dolayı bordo-mavili futbolcuları kutlarken, Fatih Tekke'yi de tebrik etti ve soyunma odasından ayrıldı.