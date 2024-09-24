Fenomen Kübra Aykut'un ölmeden önce evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı: 5 saat önce paylaşmıştı!
Sultanbeyli’de oturduğu lüks sitede intihar ettiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut’un hayatını kaybetmeden 5 saat önce sosyal medya üzerinden paylaştığı evini temizlediği görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede, "Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, iddiaya göre yaşadığı dairenin 5’inci katından atlayarak intihar etti.
İhbarın ardından polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdi.
5 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Fenomen Kübra Aykut’un ölmeden önce bir intihar mektubu bıraktığını ve mektupta kullandığı cep telefonunun şifresinin yazılı olduğunu gören polis ekipleri, Kübra Aykut’un cep telefonuna giriş yaparak 5 saat öncesine ait sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülere ulaştı.
Görüntülerde Aykut’un evini temizlediği anlar yer aldı.
Etiketler: #kübra aykut #sosyal medya fenomeni #fenomen
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