5'inci kattan atladığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kübra Aykut yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 24.09.2024 - 02:01

Güncelleme: 24.09.2024 - 02:04

Olay İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı.

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, iddiaya göre yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti.

Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Aykut'un geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DURUMU ÖĞRENEN DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Yaşanılan olayın ardından sosyal medya fenomeni Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi.

Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.