Fenomenlerin mal varlıkları için formül arayışı: ‘Hızla satış’ gündemde

Yayınlanma: 17.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 17.12.2023 - 13:58

Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.

Sabah’ın aktardığı habere göre, ilgili bakanlıklar çalışma başlattı. Değerlendirme toplantıları yapılan söz konusu durum hakkında el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi 'özellik arz edenlerin' hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu.

Buna göre,öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıyor. TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak.