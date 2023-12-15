Yatakta canlı yayın açtıkları için gözaltına alınmışlardı: TikTok fenomeni çift, aylık kazancını açıkladı!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:32

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:32

Polis, TikTok üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, başka hesaplar üzerinden pornografik içerikli videolar paylaştığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında yatak odalarındaki özel anlarını takipçileriyle paylaşan çift de vardı. Gözaltına alınan çift, yaşananlar sonrasında açıklama yaptı.

"KAZANCIM HALKA DOKUNDU..."

Kadir Baykara, "Kazancım halka dokundu. Yayınlardan ortalama 50, 55, 60 bin TL para kazanıyorduk. Şurada zaten yayın oldu. Olayın patlaması yorganın boynuma kadar çekilmesi" dedi.

"YAYINLARIMA DEVAM EDECEĞİM"

Baykara şöyle devam etti:

"Halkımız bunu biraz kötü algıladı. Benim bir romantik anım var, onu yapacağım demiştim. Benden daha beterleri var. Duşta da açan var kendini. Normal akım yapıyorduk biz, akım üzerinden çok ilgi gördü. Biz de utandık, ben de utandım. Bana kalırsa açıkçası pişman değilim ama... Ben yine yayınlarıma devam edeceğim."

Show Haber'in haberine göre çift o yayından 10 bin TL kazandıklarını ve aylık gelirlerinin 50, 55, 60 bin TL olduğunu açıkladı.