Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e 'müstehcenlik' gözaltısı
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınan Bağdaçiçek'in "Önceden bu tarz içerikler yapıyordum şimdi yapmıyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.
Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.
Gizem Bağdaçiçek'in "pornografik" görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.
'ÖNCEDEN BU TARZ YAYINLAR YAPIYORDUM'
Gizem Bağdaçiçek, 'müstehcenlik' suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Bağdaçiçek'in sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için "Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.
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