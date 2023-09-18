Feray Şahin katledilişinin 6'ncı yılında anılıyor... Adalet arayışı bitmedi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 16:57

Güncelleme: 18.09.2023 - 16:57

Toros Üniversitesi’nde iç mimarlık son sınıf öğrencisi olan ve Mezitli Belediyesi’nde staj yapan Feray Şahin, 19 Eylül 2017’de o sırada polis memurluğu görevini yürüten Fatih Burak Aykul tarafından katledildi. Henüz 23 yaşındayken yaşamdan koparılan Şahin için ailesi adalet mücadelesi başlattı.

Tutuklanarak cezaevine konan Aykul, 1,5 hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Duruma itiraz eden aile hukuk mücadelesini sürdürürken dava dosyası ise 4 yıldır Yargıtay’da bekliyor.

Yaşamdan koparılışının 6’ncı yılında Şahin Mezitli Belediyesi tarafından kendi adına yaptırılan parkta anılacak.

"EN AĞIR CEZA VERİLSİN"

Anma öncesi açıklama yapan anne Aysel Şahin, “Bizler en temel hakkımız olan yaşam hakkımızı savunuyoruz ve isyanımızı haykırıyoruz. ‘Yeter artık’ diyoruz. Kadın cinayetlerini önleyici politikalar geliştirilsin ve şiddeti önlemeye dair var olan yasalar uygulansın. İstanbul Sözleşmesi uygulansın. Kadın cinayetlerinde haksız tahrik indirimi, iyi hal indirimi gibi uygulamalarından vazgeçilsin. Cinayetler en ufak ayrıntısına kadar araştırılsın bu süreçte ihmali olanlar cezalandırılsın ve katil en ağır şekilde cezalandırılsın istiyoruz” dedi.

"BU ACIYI KİMSE YAŞAMASIN"

Evlat acısının hiçbir anne babanın yaşamaması gerektiğini belirten Aysel Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü öyle bir acı ki hiç bir şeye benzemiyor. Bu acının ne bir ismi var, ne de bir tarifi, biz bu acıyı yaşadık Rabbim bu acıyı hiç kimseye, ne bir hastane köşesinde, ne de bir mezarlıkta öğretmesin. Tüm yurtsever kardeşlerimiz, analar, bacılar, kardeşlerimiz, bizim başımıza gelmez demeyin, yaşanan cinayetlere sesiz kalmayın, bizim gibi ailelere destek olun sizlerin desteğini önemsiyoruz. Yeter Feraylar ölmesin, analar ağlamasın, kadınlar, kızlarımız öldürülmesin istiyoruz.”