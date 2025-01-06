Ferdi Tayfur'un adı, Antalya'da parkta yaşatılacak

Antalya Kepez Belediye Meclisi, 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur’un adını Duacı Mahallesi’ndeki bir parka verme kararı aldı.

Ferdi Tayfur'un adı, Antalya'da parkta yaşatılacak
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AA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 20:00

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un adı, Antalya Kepez'deki bir parkta ölümsüzleştirilecek. Kepez Belediye Meclisi, usta sanatçının ismini yaşatmak amacıyla anlamlı bir karara imza attı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur'un adı, Antalya Kepez'deki bir parkta ölümsüzleştirilecek. Kepez Belediye Meclisi, usta sanatçının ismini yaşatmak amacıyla anlamlı bir karara imza attı.

Kepez Belediyesinin 2025 yılı ocak ayı toplantısında, 2 Ocak'ta vefat eden ses sanatçısı, söz yazarı, besteci ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur’un adının Duacı Mahallesi’ndeki bir parka verilmesi önergesi oy birliğiyle kabul edildi.


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