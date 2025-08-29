Haziran ayında elektrik akımına kapılarak 48 yaşında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Manisa'da yer alan vakıf, Ferdi Zeyrek Vakfı adı altında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması amacıyla, maddi olanakları yetersiz çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.