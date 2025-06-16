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Ferdi Zeyrek’in kendi hesabından veda mesajı paylaşıldı: ’Elveda iki gözümüz’

Ferdi Zeyrek’in kendi hesabından veda mesajı paylaşıldı: ’Elveda iki gözümüz’

16.06.2025 20:53:00
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Haber Merkezi
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Ferdi Zeyrek’in kendi hesabından veda mesajı paylaşıldı: ’Elveda iki gözümüz’

Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşıldı: Mesajda “Elveda iki gözümüz, elveda Manisa’nın Efe’si" ifadeleri yer aldı.

Vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için kendi sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşıldı.

Mesajda, "Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara.” İyi ki geçtin bu dünyadan. Elveda iki gözümüz, elveda Manisa’nın Efe’si." İfadelerine yer verildi.

Evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için sosyal medya hesabı üzerinden videolu veda mesajı paylaşıldı. Mesajda şunlar kaydedildi:

"Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara.” İyi ki geçtin bu dünyadan. Elveda iki gözümüz, elveda Manisa’nın Efe’si."

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