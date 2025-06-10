Ferdi Zeyrek’in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda çarpıcı tespitler: İhmaller zinciri!

6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Zeyrek'in ölümüne ilişkin teknik incelemeler, ihmal iddialarını güçlendirdi.

Bilirkişi heyetinin ön raporunda, havuz makine dairesinde bulunan kaçak akım koruma sisteminin korozyon nedeniyle işlevini yitirdiği, ayrıca villanın ana şalterinde herhangi bir koruyucu sistemin bulunmadığı belirtildi. Bu durum, olası elektrik kaçağının engellenmesini imkânsız hale getirdi.

Zeyrek’in, havuzda yaşanan filtreleme arızasını kontrol etmek için makine dairesine indiği, bu sırada çıplak ayakla ıslak zeminde bulunduğu tespit edildi. Rapora göre Zeyrek, 68-80 volt aralığında dalgalanan ve insan yaşamı için öldürücü seviyede olan bir elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK TESİSATI VE MESAFELER STANDARDIN ALTINDA

Makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti, havuz makine dairesi ile elektrik tesisatı arasındaki mesafenin standartların altında olduğunu ve tesisatta ciddi nem oluşumu bulunduğunu belirledi. Bu da arızanın oluşmasında etkili faktörlerden biri olarak değerlendirildi.

20'DEN FAZLA KİŞİ İFADE VERDİ, 2 KİŞİ ŞÜPHELİ

Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve savcılık tarafından yapılan incelemeler kapsamında, aralarında Zeyrek’in komşularının da bulunduğu 20'den fazla kişinin ifadesi alındı. Bunlardan 2 kişinin şüpheli sıfatıyla sorgulandığı öğrenildi.

SAVCILIĞA SUNULACAK RAPOR İHMAL İDDİALARINI AYDINLATACAK

Yapı ruhsatı ve diğer teknik belgelerle birlikte tamamlanacak olan bilirkişi raporunun, olayın meydana geliş şekli, sorumlular ve olası ihmaller açısından belirleyici olması bekleniyor. Raporun önümüzdeki günlerde Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulacağı bildirildi.