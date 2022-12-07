Ferhan Eroğlu, üretici olmadığı halde yetiştirici birliğine başkan yapıldı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

AKP İzmir il yöneticisi ve İzmir İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği başkanı olan Ferhan Eroğlu’nun üretici olmadığı halde birliğe başkan olduğu ortaya çıktı.

Eroğlu’nun AKP ve birlik başkanı kimliğiyle keçi ve koyun dağıttığı ortaya çıktı. 2019 yerel seçimlerinden AKP’den Karaburun Belediye Başkanlığı için adaylığı bulunan Eroğlu, için denetim kurulu rapor hazırlayarak başkanlığını ve üyeliğini düşürdü.

8 bin 700 üyesi bulunan birliğin seçimleri 30 Temmuz 2021’de 51 kişinin katılımı ile yapıldı. 2016’da yapılan son genel kurulunda 6 bin 900 üyenin hazirun listesinde yer alarak, oy kullanma hakkına sahip olduğu birlikte, seçimde sadece 95 kişi oy kullanma hakkına sahip oldu. Yaklaşık 8 bin üye, oy kullanamamaları için asil üyelikten düşürüldü.

Uzun zamandır kayyum tarafından yönetilen birliğin başkanı 51 oy ile Ferhan Eroğlu oldu. Bir diğer aday üretici Çağlar Aran Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne (SOYBİS) kayıtlı olmadığı için katılamadı. Seçimlerden sonra birlik üyesi dört kişi il tarım ve orman müdürlüğüne şikâyet dilekçesi vererek Eroğlu’nun üretici olmadığını, başkanlık yapmasının yasal olmadığını bildirdi.

"YAPTIĞI İŞLEMLER ARAŞTIRILSIN"

Müdürlük, Eroğlu’nun SOYBİS’e, kayıtlı olmadığını, üyeliği bulunmadığı halde oy kullandığının usulsüz olduğunu belirledi. Hem başkanlığının hem de üyeliğinin sonlandırılmasına yönelik rapor hazırladı. Ancak, raporunun İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bildirilmesine rağmen Eroğlu, görevden el çektirilmedi.

Seçimin yasal olmadığının ortaya çıkmasının ardından birlikteki evrakın, dosyaların kaçırıldığı öne sürüldü. Seçimlerde Eroğlu’na rakip olan Aran ise 1.5 yıllık dönemin acilen incelenmesini isteyerek “Yıllık 100 milyon liranın döndüğü bir kurum. Primler, hibeler incelenmeli” dedi.