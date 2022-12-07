Meclis'te utanç görüntüleri: AKP’liler ve İYİ Partililer birbirine girdi

07 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

TBMM Genel Kurulu, bütçenin birinci tur görüşmeleri için dün Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Genel kurulda, TBMM, Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında, AKP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. İYİ Partili Ümit Beyaz, bütçe üzerine konuşmak üzere kürsüye geldiğinde, AKP’li vekiller Beyaz’a “sözlü sataşmada” bulundu.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Beyaz, AKP’lilerin “önüne bak” sataşmasına yanıt verince gerilim yükseldi. Akar, oturuma ara verdi. Arada AKP ile İYİ Partili vekiller tartışma devam etti. Bazı milletvekilleri yumruklaştı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Işık’ın parmağındaki yüzük nedeniyle Örs’ün alnı açıldı. Örs’e ilk müdaheleyi TBMM’deki revirde İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur yaptı. Ancak kalp hastası olduğu bilinen Örs’te ritim bozukluğu tespit edildi. TBMM hastanesinin doktoru durumun riskli olabileceği uyarısında bulununca, Örs hastaneye kaldırıldı. Örs, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “TBMM adına utanç verici bir gün. Bu düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz” dedi. Genel kurulda da Örs’e yapılan yumruklu saldırı partilerin grup başkanvekillerince kınandı.

SERTEL’E ‘KINAMA CEZASI’

Öte yandan önceki günkü görüşmelerde de CHP ile AKP’li milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşması sırasında CHP sıralarından “YİMPAŞ, Zindaşti, Harari, Zarrab, Veysel Filiz” sloganları atıldı. AKP ile CHP’li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bu sırada AKP’li Akif Çağatay Kılıç, CHP’li Ulaş Karasu’ya vurmaya çalıştı. CHP’li Atila Sertel’e “küfür ettiği” iddiasıyla kınama cezası verildi. Ceza teklifi AKP, MHP ve HDP oylarıyla kabul edildi. HDP’liler “evet” oyu verme nedenini Sertel’in “cinsiyetçi küfür etmesi” olarak açıkladı.