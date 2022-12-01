Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a videolu gönderme! 'Sabır taşı çatladı'

Eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın halktan "sabır" istediği konuşmaların yer aldığı bir video yayınlayarak, “Ya sabır. Sabır taşı çatladı” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 15:35
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AKP'den ayrıldıktan sonra Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) katılan eski bakan Sadullah Ergin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan sabır isteyen konuşmalarına tepki gösterdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın 2018 – 2022 yılları arasında yaptığı konuşmaların videolarını birleştiren Sadullah Ergin, “Ya sabır. Sabır taşı çatladı” ifadelerini kullandı.


Sadullah Ergin Recep Tayyip Erdoğan Deva Partisi

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