Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a videolu gönderme! 'Sabır taşı çatladı'
Eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın halktan "sabır" istediği konuşmaların yer aldığı bir video yayınlayarak, “Ya sabır. Sabır taşı çatladı” ifadelerini kullandı.
AKP'den ayrıldıktan sonra Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) katılan eski bakan Sadullah Ergin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halktan sabır isteyen konuşmalarına tepki gösterdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın 2018 – 2022 yılları arasında yaptığı konuşmaların videolarını birleştiren Sadullah Ergin, “Ya sabır. Sabır taşı çatladı” ifadelerini kullandı.
Yaaaaa sabııır. Sabır taşı çatladı. pic.twitter.com/H4ScQVBbrG— Sadullah Ergin (@erginsadullah) November 30, 2022
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