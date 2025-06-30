Bugün saat 10.00'da başlayan dava öncesi, iptali istenen 38. Olağan Kurultay’da seçilen CHP PM ve YDK üyeleri, dava sonucunda verilecek kararın taraflarına etkisi olacağına dikkati çekerek, CHP Genel Merkezi yanında feri müdahil olarak davaya katılma talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sundu. Peki, Feri müdahale nedir? Feri müdahale ne demek? Feri müdahilin yetkileri neler?

FERİ MÜDAHALE NE DEMEK?

Feri müdahale, asli taraf olmayan kişinin davaya yardımcı taraf olarak katılmasıdır.

Bu kişi davayı tek başına sürdüremez; sadece desteklediği taraf lehine müdahalede bulunabilir, delil sunabilir, savunma yapabilir.

Feri müdahil, davanın sonucunda doğrudan değil ama dolaylı şekilde etkilenecek bir çıkar sahibidir.

Örnekle Açıklayalım:

Bir taşınmazla ilgili dava sürüyor. Bu taşınmazın satılacağı kişiye ait olduğu iddia edilen bir alacak varsa, alacaklı, o davaya feri müdahil olabilir. Çünkü karar, onun ekonomik çıkarını da etkileyebilir.

FERİ MÜDAHİLİN YETKİLERİ

Desteklediği taraf lehine beyanlarda bulunabilir.

Delil sunabilir, tanık gösterebilir.

Ancak bağımsız karar verici değildir, davası taraf gibi görülmez.

Karara karşı tek başına itiraz hakkı yoktur.