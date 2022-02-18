Yunanistan açıklarında yanan feribotta kayıplardan 1’i Türk
Yunanistan açıklarında alevlere teslim olan İtalya bandıralı feribotta kayıp kişilerden 1’inin Türk olduğu belirtildi.
İtalya’ya gitmek üzere Yunanistan’ın Igoumenitsa kentinden ayrılan ve Korfu Adası yakınlarında alevlere teslim olan feribotta arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yunanistan Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, feribottaki 278 kişinin kimliğinin tespit edildiği, kayıplardan 1’inin Türk olduğu bildirildi. Bölgede 1 helikopterin mahsur kalanları hava yoluyla tahliye edebilmek için hazırda bekletildiği aktarıldı.
Grimaldi Lines şirketi tarafından yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6’sının kimliğinin belirlendiği, 8’inin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.
Feribottan tahliye edilenler Korfu’ya götürülürken, yerel sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre solunum sorunları olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurtarma operasyonuna en az 3 Yunan sahil güvenlik gemisi, İtalyan devriye botu Monte Sperone katılıyor.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, feribotun kalkıştan yaklaşık 9 saat sonra Brindisi limanına ulaşması planlanıyordu.
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