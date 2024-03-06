Feribotta korku dolu anlar: Fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı
Baskil-Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı. Feribot uzun süre fırtınanın dinmesini bekledi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına sabah saatlerinde etkili oldu.
Elazığ’ın Baskil ilçesi ile Malatya arasında sefer yapan feribot, şiddetli fırtınadan dolayı iskeleye yanaşamadı.
PANİK YARATTI
Fırtına nedeniyle Karakaya Baraj Gölü ortasındaki bekleyen feribotta fırtına nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Feribotun baraj gölü üzerinde beklemesi cep telefonu görüntülerine yansıdı.
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