Kapıda vize başlıyor: Hangi Yunan adalarında geçerli, şartlar ne? Yunan adaları feribot seferleri...

Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:20

Güncelleme: 23.02.2024 - 12:20

Türkiye’den 10 Yunan adasına kapıdan 7 günlük vize uygulaması başlıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl sonu Atina’da görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu.

KAPIDA VİZE HANGİ YUNAN ADALARINDA GEÇERLİ?

Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarında geçerli.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasının mart ayından itibaren hayata geçmesi bekleniyor.



KAPIDA VİZE ŞARTLARI NELERDİR?

Geçerli pasaport

Nüfus Cüzdanı

Gidiş-dönüş feribot bileti

Kalınacaksa konaklama rezervasyonu

Vize Başvuru Formu

Maddi Gelir Beyanı

YUNAN ADALARI FERİBOT SEFERLERİ

İDO bu kapsamda, İzmir Seferihisar ve Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na sefer düzenleyecek. 6 Nisan'da başlayacak olan ve yüksek sezonda her gün düzenlenecek İDO seferlerinin bilet satışları da başladı.

İDO hem İzmir Seferihisar’dan hem Aydın Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos (Sisam) adasına sefer yapacak. Seferihisar-Samos seferleri sabah gidiş akşam dönüş olarak, haftada 3 gün, ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası-Samos Seferleri ise sabah gidiş akşam dönüş olarak, 15 Haziran’a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak.

Samos seferleri için biletler egeadalari.ido.com.tr adresinden online olarak İDO satış ofislerinden, yetkili acentelerden ve çağrı merkezlerinden temin edilebilecek. Seferihisar - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 35 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 49 euro olarak belirlendi. Yolculuk ise yaklaşık 1 saat olarak ifade edildi. Kuşadası - Samos seferleri aynı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 41 euro, farklı gün dönüş yapılması durumunda gidiş-dönüş 52 euro, yolculuk yaklaşık yarım saat olacak.







