Ferrero iddiası tartışma yarattı: ‘Fındığı yeriz, bu numarayı yemeyiz’

İtalyan şirket Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımını durduracağı iddiasının ardından “manipülasyon” tepkileri yükseliyor.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Ferrero’nun taahhüt miktarının revize edilmesiyle ilgili talebine ilişkin bugün görüşüleceğini, şirketin taahhüdünü yerine getirmemesi durumunda para cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, haberlerin özellikle “yazdırıldığını” belirterek tepki gösterdi: “Türkiye’ye ayar vermeye, üreticiyi tehdit etmeye, fındık fiyatını düşürmeye çalışıyorlar. Ferrero yine bir operasyon yapmaya kalktı ama suçüstü yakalandı. Siz almayın bu fındığı biz işleyeceğiz, biz satacağız, sizin aldığınız yüz milyarlarca doları da Türkiye’de bırakacağız."